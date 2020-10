Coronavirus : vers un nouveau reconfinement ?

Pour enrayer l'épidémie de coronavirus, plusieurs scénarios sont à l'étude. Première hypothèse, celle d'un couvre-feu étendu. Actuellement, 46 millions de Français doivent rester chez eux entre 21h et 6h, le couvre-feu pourrait débuter à 19h. Un confinement le week-end pourrait être envisagé, mais la perspective inquiète les commerçants, à deux mois des fêtes de Noël. Un troisième scénario pourrait cibler les personnes plus âgées, en confinant les plus de 65 ans.



L'exécutif change de méthode

Les décisions vont se prendre à l'Élysée dans les heures à venir. Catherine Demangeat, journaliste pour France Télévisions, est en direct du Palais de l'Élysée, mardi 27 octobre : "l'exécutif souhaiterait obtenir un consensus politique. Pour cela, Jean Castex va enchaîner les réunions cet après-midi à Matignon". Le Premier ministre recevra les chefs de partis, les présidents de l'Assemblée, du Sénat, les associations d'élus puis les syndicats. "C'est la nouvelle méthode de l'exécutif, il ne s'agit pas seulement d'informer, mais d'échanger des propositions", rapporte la journaliste. Emmanuel Macron pourrait annoncer de nouvelles restrictions mercredi 28 octobre lors d'une intervention télévisée.

