Coronavirus : un reconfinement est envisagé

Pour tenter de freiner l'épidémie de coronavirus, l'option du reconfinement généralisé est envisagée par le gouvernement. "Un reconfinement national qui serait aménagé pour permettre à l'économie de continuer à tourner", précise la journaliste Catherine Demangeat, en direct de Matignon, mardi 27 octobre. Le Premier ministre Jean Castex poursuit les consultations avec les chefs de parti et les partenaires sociaux.

Une allocution télévisée d'Emmanuel Macron

Mercredi 28 octobre, un nouveau Conseil de défense aura lieu "pour arbitrer les nouvelles restrictions", poursuit la journaliste. Emmanuel Macron les annoncera à 20 heures dans une allocution télévisée. "L'exécutif souhaite mettre les parlementaires face à leurs responsabilités, pour cela, un débat sera organisé à l'Assemblée et au Sénat" jeudi 29 octobre, rapporte Catherine Demangeat. L'objectif sera de dégager la plus large majorité possible sur ces nouvelles mesures, pour entraîner l'adhésion des Français.