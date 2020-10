Coronavirus : quelle forme pourrait prendre un nouveau reconfinement ?

Parmi les pistes envisagées par les scientifiques, un reconfinement localisé dans les régions les plus touchées ou encore dans celles dont les hôpitaux n'auront les moyens de prendre en charge la deuxième vague. "Les mesures de couvre-feu, on ne peut pas savoir si elles sont efficaces, c'est trop tôt pour le dire. Probablement, c'est possible qu'il faille un deuxième reconfinement", explique le docteur Albrice Levrat.



Plusieurs scénarios possibles

Le reconfinement pourrait être ciblé en incitant les personnes touchées d'avantage par le virus à limiter les contacts. Un confinement généralisé est préconisé par le conseil scientifique, mais sous une forme qui reste à déterminer. Sans aller jusqu'au reconfinement, un couvre-feu plus étendu, y compris pendant le week-end pourrait être envisagé. "De nouvelles mesures plus dures pourraient être annoncées dès mercredi soir [...] avec le même souci : tout faire pour éviter un reconfinement général qui paralyserait l'économie", rapporte Catherine Demangeat, journaliste pour France Télévisions en direct de Matignon, lundi 26 octobre.

