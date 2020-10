Coronavirus : l’Irlande se reconfine pour six semaines

Dublin et toute l’Irlande sont à nouveau désertes, depuis le mercredi 21 octobre. Est-ce le scénario qui attend la France ? Fermeture de tous les commerces non-essentiels, sorties interdites, sauf pour faire de l’exercice physique dans un rayon de 5 km. Il est également impossible de rencontrer des personnes d’un autre foyer chez soi ou en extérieur.

Des mesures plus souples

Les habitants ont une désagréable impression de déjà-vu. Le premier confinement, à partir de mars, avait duré deux mois et six jours. "C’est étrange et émouvant, on voit une nouvelle fois cette espèce de nuage de tristesse", regrette une habitante. Ce reconfinement est toutefois plus souple que son prédécesseur : les écoles restent ouvertes, bars et restaurants servent encore à emporter et de nombreux secteurs d’activité sont exemptés de télétravail.

