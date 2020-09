Coronavirus : les personnes âgées divisées sur leur possible isolement

Les personnes âgées constituent un public à risque face au coronavirus. Alors qu’un rebond de la pandémie pousse l’exécutif à s’interroger sur de nouvelles mesures judicieuses, les concernés sont assez divisés. "Je m’isole déjà naturellement. Je sors très peu, les jours de marché, il y en a le mardi et le vendredi", explique un passant. Un autre explique qu’il voit ses petits-enfants "tous les 15 jours ou 20 jours".

Des personnes âgées prudentes

D’autres estiment être suffisamment prudents, comme une dame âgée qui fait son marché avec un masque : "Je pense que je me protège assez bien, compte tenu de mon âge et de mes activités réduites. Je ne me tracasse pas du tout." Certains, enfin, craignent d’être de nouveau isolés. "On a été très sage pour la première séquence. S’il faut, on le sera mais c’est assez oppressant à la longue", juge une femme un peu agacée.