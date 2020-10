Coronavirus : le risque d’un couvre-feu en France

C’est une éventualité qui prend de l’ampleur en France mardi 13 octobre. Pour lutter contre la deuxième vague de contaminations au coronavirus en France, le gouvernement pourrait décider d’instaurer un couvre-feu et donc interdire de sortir de son domicile à partir d’une certaine heure. En France, cela a déjà été mis en place à La Réunion en 2018 et depuis le 25 mars en Guyane. Une mesure déjà prise par des voisins européens comme en Belgique où il débutera mercredi entre 1 heure et 6 heures du matin.

Emmanuel Macron prend la parole mercredi soir

Mercredi 1soir, Emmanuel Macron livrera ses vérités sur France 2. Il devra notamment s’exprimer sur les décisions prises pour endiguer l’épidémie de Covid-19. Le couvre-feu dans les villes les plus touchées est envisagé ainsi qu’un nouveau protocole dans les Ehpad, voire même un reconfinement localisé. Sur le plan économique, le gouvernement envisage la mise en place d’un "chèque de déconfinement" pour venir en aide aux ménages démunis, mais qui travaillent.

