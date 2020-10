Coronavirus : la France sera-t-elle reconfinée ?

Le gouvernement s'apprête à annoncer de nouvelles restrictions pour lutter contre la propagation du coronavirus. Concernant les établissements scolaires, l’exécutif pourrait différencier les mesures selon les établissements : les écoles maternelles et primaires devraient rester ouvertes, tandis que les collèges et lycées pourraient fonctionner avec un système de demi-classes et les universités généraliser les cours à distance. Le télétravail pourrait redevenir la norme, lorsqu’il est possible. Les services publics continueraient à fonctionner, et certains secteurs pourraient obtenir des dérogations. Seuls les commerces dits essentiels devraient continuer à accueillir du public.



Les négociations se poursuivent entre les ministères de l’Economie et de la Santé. Les discussions portent également sur les déplacements, et le retour éventuel de l’attestation ou des 100 kilomètres. "Le scénario d’un reconfinement national est acté, sans doute durera-t-il quatre semaines", explique le journaliste France Télévisions Jeff Wittenberg, en direct depuis l’Elysée. "Emmanuel Macron juge ce qui pourrait aider à la santé et ce qui pourrait éviter de bloquer le pays", ajoute-t-il. Le président s’exprimera mercredi 28 octobre, à 20 heures.

