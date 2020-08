Consommation : les Français se ruent sur les ordinateurs portables

A. Sylvain, N. Damoy, O. Maurel, C. Pain, F. Bohn, H. Strobel, B. Bock, T. Godard, J-M. Perroux

À Sélestat, dans le Bas-Rhin, il ne reste plus que les modèles d'ordinateurs portables les plus sophistiqués. Dans ce magasin alsacien, les PC d'entrée de gamme ont tous été vendus. "Les gens se sont fortement équipés pour cette rentrée scolaire", assure Gauthier Baderou, responsable des magasins d'informatique Pearl. L'engouement est le même dans ce magasin parisien. L'ordinateur est devenu un achat indispensable pour cette mère de famille.

+24,5% en mai et +23,2% en juin

Depuis la crise du coronavirus, les ventes d'ordinateurs portables s'envolent : +24,5% en mai et +23,2% en juin. Une tendance qui ne faiblit pas. Avec le confinement et le développement du télétravail, certaines entreprises ont équipé leurs salariés, mais pas toutes. Beaucoup de particuliers ont dû investir pour eux et leurs enfants, avec l'école à la maison. C'est la grande revanche de l'ordinateur sur le smartphone.

