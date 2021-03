Confinement : trois villages du Pas-de-Calais épargnés

Trois villages du Pas-de-Calais, Moeuvres, Boursies et Doignies, sont épargnés par le confinement du week-end. Ils sont rattachés administrativement au département du Nord. C’est un vieil héritage du Moyen-Âge, mais avec les mesures sanitaires contre le Covid-19, cette singularité tourne maintenant à l’absurde pour les habitants. "On est une enclave entourée du Pas-de-Calais et on est libre. C’est une fumisterie en quelque sorte", selon l’un d’eux.

"Injuste"

Dans la commune voisine d’Haplincourt (Pas-de-Calais), la mesure a du mal à passer. "C’est vécu comme une punition", d’après le maire PS Michel Flahaut. "C’est un peu injuste d’être confiné alors qu’à cent mètres on n’y est pas", déplore un habitant. Dans la petite enclave du Nord, on profite donc encore de sa liberté, en espérant ne pas subir la même mesure dans les semaines à venir.

