Confinement : quels seront les ajustements pour les commerces au 1er décembre ?

Vendredi 13 novembre, les rues commerçantes sont quasiment désertes dans l'Hexagone. Mais à quoi ressembleront-elles dans quelques semaines ? Les commerçants, encore à l’arrêt, oscillent entre espoir et déception. Ceux qui resteront fermés après le 1er décembre sont les bars, les restaurants et les salles de sports. Un centre de fitness, qu'a rencontré France Télévisions, a fermé presque six mois cette année. Résultat : 40 % de clients perdus. Le gérant vit l’annonce du gouvernement comme une injustice.



Des assouplissements ?

Si l’épidémie continue de ralentir, d’autres commerçants pourraient eux rouvrir leurs portes, mais sous certaines conditions : uniquement sur rendez-vous par exemple. C’est une mesure déjà mise en place dans un magasin de jouets pour son mode de retrait en click and collect. Si le protocole est facile à adapter pour une réouverture, il est parfois trop tardif, comme pour cette gérante qui réalise 60 % de son chiffre d’affaires annuel en décembre.

