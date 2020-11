Confinement : quels produits peut-on encore acheter en grande surface ?

C’est une nouvelle mesure à laquelle les grandes surfaces vont devoir se plier d’ici mercredi 4 novembre. Supermarchés et hypermarchés sont en effet tenus de réorganiser leurs rayons pour interdire les achats de produits non-essentiels. "Un produit non-essentiel, c’est par exemple acheter une paire de baskets, ou une bande-dessinée ou un puzzle", explique la journaliste Dorothée Lachaud, présente sur le plateau du 13 Heures, mardi 3 novembre.

24 heures pour changer les rayons

En outre, les rayons concernés sont ceux des fleurs, des meubles, des jouets, de la culture et du textile. Pas le droit non plus d’acheter du maquillage, par souci d’équité avec les petits commerces qui sont fermés. Toutefois, "les supérettes de moins de 400m2 qui vendent plus rarement ce genre de produits ne sont, elles, pas soumises à ces restrictions", note la journaliste. Les produits de toilettes (y compris pour bébé), alimentaires et d’entretien pourront, quant à eux, toujours être achetés.

