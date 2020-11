Confinement : que va annoncer Jean Castex après le Conseil de défense ?

L’épidémie de Covid-19 et d’éventuelles modifications des règles du confinement ont été évoquées lors du Conseil de défense du jeudi 12 novembre. Jean Castex doit s’exprimer dans la soirée, à 18 heures. A priori, il ne devrait pas y avoir de nouvelles annonces. "Il s’agit de ne rien lâcher et de maintenir la pression alors que le contexte sanitaire reste préoccupant. Il est quasiment acquis que les petits commerces ne rouvriront pas pour l’instant”, explique la journaliste Anne Bourse, en direct de l’Élysée.

Ne pas déconfiner trop vite

Jean Castex devrait revenir sur le renforcement des contrôles dans son allocution. “Une prise de parole attendue qui fera forcément des déçus. L'exécutif est toujours à la recherche du bon curseur entre santé et économie. Le Premier ministre devrait aussi donner une perspective et un peu d’espoir avec une date, celle du 1er décembre. Mais, là encore, il expliquera qu’il s'agira de ne pas déconfiner trop vite et trop fort”, conclut la journaliste.

