Confinement : l’industrie du cinéma ne voit pas le bout du tunnel

Pas de théâtre, ni de sorties au musée jusqu’en 2021 : un coup dur pour la culture, et notamment l’industrie du cinéma, à l’arrêt, ou presque, depuis le mois de mars. Les producteurs, distributeurs, et acteurs ne voient pas le bout du tunnel. "Les cinémas ne sont pas des clusters, on le sait, et c’est beaucoup moins dangereux que d’aller à la gare de Lyon, de prend le métro, ou d’aller dans les grands magasins", estime Jean Labadie, distributeur Le Pacte.



Des salles désespérément vides

Côté mesure sanitaires, les cinémas avaient fait le maximum depuis le premier confinement. "On a l’impression qu’il y a une volonté de museler la culture, qui paie le prix fort d’un choix politique", dénonce Louis Merle, exploitant de la salle Les 7 Parnassiens, à Paris. La sortie de certains films avait déjà été annoncée pour le 16 décembre. C’est le cas de Mandibules, de Quentin Dupieux, déjà reporté plusieurs fois. Un casse-tête pour les distributeurs.

