Confinement : les indépendants manifestent leur colère à Lyon

Les commerçants, qui ont dû baisser le rideau en raison du confinement, ne lâchent rien. À Lyon (Rhône), des indépendants manifestent tous les lundis pour la réouverture de leur magasin. Dans le cortège, lundi 16 novembre, des gérants de boutiques, mais aussi des restaurateurs, ainsi que des patrons de cafés et de discothèques. "À un moment, quand vous ne pouvez plus payer votre loyer, vos salariés, votre salaire, comment vous faites pour vivre ?", s’indigne une commerçante.

Une date de réouverture incertaine

L’amertume et la peur dominent, surtout pour les cafés et restaurants. Tous ont appris qu’ils ne rouvriront pas leurs portes cette année. La date du 15 janvier 2021 est évoquée. "Si tout se passe bien et que l’on reprend le travail l’année prochaine, j’aurai perdu cinq ans de ma vie pour rembourser les crédits sur cette année-là, pour pouvoir payer les loyers et me donner un salaire qui me permet juste de vivre", se désole une indépendante. De son côté, le gouvernement refuse de confirmer une quelconque date de réouverture.