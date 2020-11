Confinement : les contrôles des attestations de déplacement en hausse

Des contrôles en sortie d'autoroute pour vérifier les attestations de déplacement dérogatoire ont eu lieu dimanche 15 novembre. Avec une dizaine de gendarmes répartis sur les péages de Niort (Deux-Sèvres), le message était clair : le temps de la pédagogie est terminé. "Le gouvernement a remis les consignes de présence plus forte sur les contrôles. Automatiquement, cela donne une plus forte verbalisation", indique Benoît Largoul, commandant en second de peloton autoroutier de Niort.

"Les gens ont tendance à accélérer un petit peu plus"

Des opérations généralement bien comprises par les automobilistes contrôlés. Sur la route de La Rochelle (Charente-Maritime), normalement limitée à 80 km/h, des contrôles de vitesse sont également mis en place. "Les gens ont tendance à accélérer un petit peu plus", constate Séverine Manizan, maréchale des logis. En cause : des routes plus dégagées. Le bilan de la journée du dimanche 15 novembre fait état de plusieurs excès de vitesse, et très peu d'attestations non conformes.