Confinement : les consignes moins bien respectées par les Français

Sur une plage marseillaise (Bouches-du-Rhône), difficile de croire qu’il y a un confinement. Mais les promeneurs présents assurent qu’ils respectent bien les consignes. Selon un sondage Ifop réalisé il y a une semaine, 60% des Français ont déjà transgressé les règles du confinement. Ce sont 27 points de plus que lors du premier confinement au printemps.

24% des Français utilisent leur attestation pour un autre motif

Pour les 2 030 personnes interrogées, les raisons de transgresser ne manquent pas. 24% des Français utilisent leur attestation pour un autre motif que celui indiqué. 23% voient malgré tout leur famille et 20% leurs amis. 17% d’entre eux se promènent plus d’une heure. Et 9% des Français bravent les interdits pour retrouver un partenaire sexuel. Certains Français ont du mal à comprendre ce non-respect des règles. Le gouvernement a annoncé un renforcement des contrôles.

