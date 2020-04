Confinement : le message de Thierry Beccaro pour les enfants maltraités

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, lundi 13 avril, Thierry Beccaro, ambassadeur d’Unicef France, mettait en garde contre les violences faites aux enfants, qui pourraient être plus élevées en raison du confinement. "Malheureusement on n’a pas les chiffres et on les connaîtra après cette période de confinement. Ce confinement est un drame pour beaucoup de monde, on en parle depuis le début, pour les commerçants, les restaurateurs, pour celles et ceux qui sont dans la rue, pour les intermittents du spectacle", explique Thierry Beccaro.

« Triple peine » pour les enfants

"Pour les enfants, c’est la triple peine : c’est le coronavirus, c’est le confinement et l’enfermement. Parce qu’il se peut que dans certains foyers, ce confinement soit plus compliqué que dans d’autres. […] Il y a les violences faites aux femmes et pas très loin il y a les enfants qui sont là. Il se peut que ces violences éducatives ordinaires deviennent encore plus graves et parfois on apprend la mort d’un enfant", indique Thierry Beccaro. "Il y aura toujours quelqu’un pour écouter l’enfant, le petit garçon, la petite fille, ou même un adulte. C’est compliqué d’alerter si on entend du bruit chez les voisins, mais c’est important d’intervenir. Peut-être que vous allez vous tromper, faire une erreur, mais peut-être que vous allez sauver des vies", conclut Thierry Beccaro.

