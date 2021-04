Confinement : la nouvelle attestation est arrivée

À compter de ce dimanche 4 avril à 6 heures, il faudra se munir d'une attestation dérogatoire pour pouvoir se déplacer à plus de 10 kilomètres de son domicile. Le journaliste de France Télévisions, Hugo Puffeney, nous donne les détails.

Elle est toute fraîche, la nouvelle attestation dérogatoire pour un déplacement à plus de 10 kilomètres de distance de son domicile entrera en vigueur dès ce dimanche 4 avril à 6 heures du matin. Hugo Puffeney, journaliste à France Télévisions explique ce qui change : "En plus des motifs habituels, la garde des enfants apparaît désormais noir sur blanc comme un motif impérieux." Pour se déplacer, le journaliste rappelle qu'il faut se munir "d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile et du livret de famille."





Dès lundi, tolérance zéro



Pendant ce week-end pascal, les déplacements interrégionaux sont possibles, dans la mesure où ils représentent un motif impérieux ou pour aller se mettre au vert pour toute la durée du confinement. "Il est encore possible de se déplacer pour ces motifs jusqu'à lundi 5 avril, 19 heures. Au-delà, vous pourrez écoper d'une amende", éclaircit le journaliste.