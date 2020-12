Confinement : avec la crise sanitaire, gare aux addictions

Pour un groupe d'amis rencontrés par France Télévisions, les apéritifs à la maison ont remplacé les sorties hebdomadaires. "Voir des copains autour d'un bon dîner, d'un bon verre, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas assez souvent, on sortait beaucoup plus", témoigne une jeune femme du groupe. Le rendez-vous est devenu quasi quotidien : chaque membre du groupe l'attend avec impatience, après une longue journée de télétravail en solitaire, quitte à flirter avec les limites du confinement.



Un deuxième confinement marqué par l'incertitude

"On boit un peu plus à la maison", confesse une participante. La consommation quotidienne est à la hausse, mais les abus et l'ivresse de fin de semaine seraient plus rares, d'après Santé publique France. "On n'a pas eu une explosion générale de tous les Français qui se seraient jetés sur l'alcool pour l'utiliser comme un anxiolytique, explique la docteure Marie Jauffert-Roustide. Le confinement qu'on est en train de vivre est différent, marqué par l'incertitude, on peut s'attendre à ce que l'alcool ou les drogues, utilisées comme anxiolytique, aient une part plus importante que lors du premier confinement".

