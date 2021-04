Confinement : entre gardes d'enfants et télétravail, les familles s'organisent

Depuis les annonces du président de la République du mercredi 31 mars, beaucoup de parents qui travaillent doivent courir dans tous les sens pour trouver comment garder leurs enfants. Pour ceux qui sont malgré tout dans l'incapacité de recourir au télétravail, pas le choix, il faut trouver une nounou, comme pour des parents interrogés par France 2. Ils rappellent que ce sont aussi "des journées compliquées" pour les enfants" car "ça les perturbe aussi dans leur rythme habituel".

La solution du cercle familial

Pour d'autres, moins d'ennuis, ils enverront leurs enfants chez leurs grands-parents pendant qu'ils travaillent. À la gare Saint-Charles de Marseille (Bouches-du-Rhône), vendredi 2 avril, ils étaient nombreux dans ce cas. "Ils passent trois semaines dans le Sud, et nous on repart bosser à Paris", déclare une mère de famille sur le quai. Dernière solution : le télétravail au vert et en famille, comme pour une mère arrêtée gare Montparnasse à Paris. "On va en profiter, on va aller au bord de la mer. Ca sera plus agréable je pense", estime-t-elle.