Confinement : des piscines ouvertes pour les détenteurs d'une ordonnance

Après quatre semaines d'arrêt, Ursula Richter, violoncelliste, peut enfin revenir nager dans un bassin de banlieue parisienne. "J'ai des problèmes de dos, et en plus, je suis musicienne, donc la pratique de mon instrument fait que j'ai encore plus mal", confie-t-elle. La piscine ouvre trois jours par semaine pour ceux qui disposent d'une ordonnance de leur médecin. Ils sont en moyenne une vingtaine à venir retrouver le plaisir de l'eau.

Une ordonnance est indispensable

À 72 ans, Annie Trouvé souffre depuis deux mois d'une fissure du ménisque. Dans l'eau, elle rééduque son genou tout en douceur. "À l'appui, et à la marche, mon genou me fait mal, mais dans l'eau, c'est génial, ça me sauve", approuve-t-elle. Attention toutefois : pour les personnes qui souhaitent solliciter leur médecin, un simple certificat médical ne suffit pas. Il faut une ordonnance précise et limitée dans le temps.

