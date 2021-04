Confinement : comment se faire rembourser ses vacances annulées ?

Avec les récentes mesures de confinement instaurées par le gouvernement, plusieurs Français voient leurs projets de vacances tomber à l’eau. Il est en revanche possible de se faire rembourser dans certains cas.

Le confinement mis en place dans la métropole française a poussé de nombreux Français à annuler leurs vacances déjà réservées. Dans le cas des billets de train, la journaliste de France Télévisions Dorothée Lachaud explique qu’il existe des moyens de se faire rembourser. "Tous les billets sont échangeables et remboursables sans frais jusqu’au dernier moment pour les TGV, les Ouigos, les TER et ce jusqu’au 30 avril inclus. Si vous voyagez après cette date, donc jusqu’au 29 août, les billets sont échangeables et remboursables jusqu’à trois jours avant le départ", décrypte-t-elle.

Les chambres d’hôtels sont remboursables

Outre les moyens de transports, certains Français avaient déjà réservé leur hébergement pour les vacances et cherchent à l’annuler. "Tout dépend de la plateforme sur laquelle ils ont effectué leurs réservations. Celles entre particuliers comme Airbnb ou encore Abritel, là c’est le loueur qui définit quelle est la politique d’annulation", souligne Dorothée Lachaud. Elle ajoute par contre que "si vous avez réservé une chambre d’hôtel, vous pourrez vous faire rembourser. C’est un engagement des professionnels de l’hôtellerie auprès du gouvernement".