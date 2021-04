Confinement : beaucoup moins de contrôles en 2021

Bientôt, les Français pourront à nouveau circuler plus librement, et dans un premier temps sans avoir besoin de présenter une attestation. Avons-nous été collectivement plus contrôlés en 2021 qu'en 2020 ? "Pas tant que ça (...) il y a eu beaucoup moins de bleus sur les routes", ironise le journaliste Ambroise Bouleis. En avril 2021, il y a eu 1 300 000 contrôles, soit 49 000 par jour. L'année dernière, à la même date, on comptait 370 000 contrôles par jour, soit presque huit fois plus. "À l'époque, les contraintes de déplacement étaient plus strictes, les contrôles plus fréquents", explique le journaliste, rapportant les propos du ministère de l'Intérieur.

Des contrôles plus efficaces ?

Il s'avère qu'en moyenne, les contrôles de 2021 sont un peu plus ciblés. En 2020, un contrôle sur vingt a débouché sur une contravention. En avril, un contrôle sur sept a entraîné un PV. "Les contrôles ont été plus ciblés sur les rassemblements", explique Ambroise Bouleis. Toutes ces contraventions représentent plus de 300 millions d'euros pour les caisses de l'État.