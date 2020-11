Commerce : les magasins de jouets misent sur le click and collect

Alors que Noël et les fêtes de fin d’année approchent, les magasins de jouets ont subi un véritable coup dur avec l’instauration d’un second confinement dans le pays. Pour continuer à faire tourner leur commerce, ils ont choisi de miser sur le click and collect. Les employés reçoivent les commandes des clients, les préparent. Les consommateurs, heureux de ne pas avoir à toucher tous les cadeaux en ces temps de crise sanitaire, n’ont plus qu’à récupérer leurs achats à l’entrée du magasin.

Sauver les meubles

Avec le déconfinement, Lionel Dupuy était optimiste. Ce directeur d’un magasin de jouet avait anticipé une hausse des achats et a donc commandé pour "au moins 20% plus que l’an dernier". Ce système de click and collect lui permet au moins de ne pas être totalement à l’arrêt. "Mais ça ne vaudra jamais, jamais une ouverture totale", reconnaît-il.







