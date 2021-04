Bricolage : les magasins spécialisés recrutent grâce à la hausse de la demande

C. Colnet, M. Mouamma, M. Damoy, N. Salem, J. Vlaseman

Beaucoup de Français ont profité du temps passé chez eux pendant le confinement pour redécorer leur domicile et effectuer des petits travaux. Alors, les magasins de bricolage, qui ont vu leurs ventes bondir, recrutent.

Les magasins de bricolage embauchent à la pelle. Nassim Kadiri est l'une des toutes dernières recrues au Leroy Merlin de Neuville-en-Ferrain, près de Tourcoing (Nord). Cet ancien éducateur a signé un CDI fin novembre pour renforcer le service client. "La demande a explosé, c'est pour ça qu'il y a une refonte de ce service", confie Nassim Kadiri.

Un chiffre d'affaires de 31 milliards d'euros pour le secteur du bricolage

Service client, logistique... 40 personnes ont été recrutées dans le magasin, l'an dernier. Sur toute la France, l'enseigne a embauché 2 800 personnes en CDI et 8 000 en CDD pour faire face à une demande record. En 2020, le secteur du bricolage a engrangé un chiffre d'affaires de 31 milliards d'euros, soit une hausse de 13 % en un an. Certains Français ont profité des confinements successifs pour concrétiser des projets de travaux. Selon une étude récente, la majorité des nouveaux bricoleurs ont entre 18 et 30 ans.