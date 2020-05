Confinement : un gang de faux policiers, simulant des contrôles d'attestation, interpellé en Seine-et-Marne

Ce groupe d'Iraniens, composé de trois hommes et d'une femme, fouillait les conducteurs et en profitait pour subtiliser l'argent et parfois des bijoux. Le préjudice total est estimé à 25 000 euros.

Le gang de faux policiers sera jugé lundi 4 mai, en comparution immédiate, pour vol en bande organisée devant le tribunal de Meaux (Seine-et-Marne). (THOMAS POUPEAU / MAXPPP)