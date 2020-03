Confinement : travailler au temps du Covid-19

Depuis 48 heures le jeudi 19 mars, rien n’est plus comme avant dans une boulangerie parisiennes en raison de l'épidémie de Covid-19. Un client à la fois, pas plus, dans le magasin. Du film plastique devant la caisse, et le mobilier de la boutique, utilisé comme un barrage. "C’est sûr que c’est un peu à l’inverse du commerce de s’éloigner le plus possible du client, mais est-ce qu’on a le choix ?", explique la boulangère.

"La société ne nous a rien donné"

Dans un supermarché où nous avons filmé discrètement, les employés pour se protéger ont eu bien du mal à s’occuper. "La société ne nous a rien donné, on a demandé aux gens. Y’a même des clients qui nous ont donné des masques", raconte un employé. Dans une autre enseigne, les mesures de protection sont plus nombreuses. Cela n’empêche pas la crainte d’être contaminé au contact des clients.

