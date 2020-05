Confinement : quels étaient les produits plébiscités par les Français ?

Quels sont les produits les plus achetés par les Français pendant les deux mois de confinement. "Durant la durée de confinement, les Français se sont rués dans les hypermarchés en quête de produit longue consommation. Pâtes, riz et farine en ont fait les frais. Mais ce n'est pas tout, les gants ménagers sont la première dépense des Français avec +178%, puis les levures et les sucres aromatisés qui ont fait un bond de 148%", explique la journaliste Sandrine Aramon, en direct sur le plateau du 13 Heures.

Augmentation des achats de produits biologiques

Après chaque crise, les habitudes des consommateurs changent. "Manger moins et manger mieux est né de la crise de 2008. Cette tendance devrait s'accentuer", précise la journaliste. L'autre grande tendance est de manger local biologique. Durant la première semaine du confinement, les achats biologiques ont augmenté de 63%. Le chiffre d'affaires des hypermarchés a baissé de 3%.

