Confinement oblige, la collecte du livret A atteint un montant "historique" en avril

Le directeur général de la Caisse des dépôts a appelé à ce que "des incitations soient données pour que cette épargne ressorte des comptes bancaires et du Livret A pour consommer plus".

Contraints à rester chez eux, les Français ont été plus fourmis que cigales. La collecte du Livret A, c'est-à-dire le montant des placements moins celui des retraits, a atteint un niveau "historique" au mois d'avril en pleine crise du Covid-19, a déclaré jeudi 14 mai Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

En avril, le taux de collecte devrait être compris "entre 5 et 10 milliards" d'euros, a affirmé Eric Lombard sur BFM Business, un montant qu'il qualifie d'"historique", mais aussi de "logique" : les Français n'ont pas pu "consommer normalement puisque les magasins étaient fermés". Éric Lombard a néanmoins jugé ce taux d'épargne "excessif", appelant à ce que "des incitations soient données pour que cette épargne ressorte des comptes bancaires et du Livret A pour consommer plus".

Le montant de la collecte était déjà très élevé en mars

En France, les mesures sanitaires mises en place pour lutter contre le Covid-19 ont entraîné la fermeture pendant plusieurs semaines des commerces non-essentiels. De nombreux secteurs en grande difficulté espèrent un rebond de la consommation.

En mars, le livret A avait déjà enregistré largement plus de dépôts des épargnants que de retraits, portant la collecte mensuelle à 2,71 milliards d'euros, son niveau le plus élevé depuis 2009, avait indiqué la Caisse des dépôts le 17 avril. Les chiffres officiels d'avril sont attendus mercredi prochain.