Confinement : les ventes à la ferme ont la cote

Avec le confinement, la proximité devient un atout. Surtout quand en plus, on peut éviter de croiser trop de personnes, potentiellement porteuses du coronavirus Covid-19, qui a encore tué plus de 400 personnes lundi 30 mars. Alors, depuis deux semaines, les fermes qui pratiquent les ventes directes ont vu affluer une nouvelle clientèle. Face à cet afflux inhabituel, une de ces petites structures d'Ille-et-Vilaine a imposé des consignes de sécurités claires : distance dans la file et gants à l'entrée pour éviter de contaminer les produits.

Plus 30% de clients en deux semaines

"Je me sens bien, je me sens serein", confirme un client satisfait. Ici, le nombre de clients a bondi de 30% depuis le début du confinement, mardi 16 mars. Une vraie aubaine pour les agriculteurs du coin, qui doivent faire face, dans le même temps, à l'interdiction de l'ensemble des marchés et les fermetures des cantines scolaires et des restaurants d'entreprises.

Le JT

Les autres sujets du JT