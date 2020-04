Confinement: les produits du marché de Rungis livrés à la maison

Un livreur du marché de Rungis arrive chez un particulier de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), les bras chargés de deux semaines de provisions. Le client a passé commande la veille, sur Internet. "On attend au moins une heure dehors pour pouvoir faire les courses. C’est quand même plus pratique de se faire livrer et ça permet de respecter les consignes de sécurité sanitaire", commente le client. Ce dernier a pu commander ce qu’il voulait sur la plateforme.

Un temps de chômage partiel

À la fermeture des restaurants, une société qui, habituellement, leur livre des denrées alimentaires a dû se réinventer au moins le temps du confinement. "Du jour au lendemain, plus personne n’a commandé, les restaurateurs nous ont demandé d’annuler leurs commandes. On a dû mettre, dans un premier temps, tout le monde au chômage partiel", explique Pierre Levy, de la société Califrais. Puis, l’entreprise s’est relancée sur une offre tournée vers les particuliers.



