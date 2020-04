Confinement : les prix des fruits et légumes en hausse

Alors que les Français confinés effectuent tous leurs repas chez eux, la facture des courses augmente. Un phénomène notamment expliqué par la hausse des prix des fruits et légumes. Dans certains supermarchés, les prix sont particulièrement élevés, et les consommateurs ont bien vu la différence. "J’ai l’impression que ça a augmenté de 10 ou 15%", explique un client. Et ce n’est pas qu’une impression : les prix se sont envolés.

Les pommes toujours stables

Comment l’expliquer ? Les frais de transport routier se sont répercutés de manière directe sur les prix. Surtout, l’engagement des grandes surfaces de donner la priorité aux fruits et légumes français, qui sont plus chers à produire, se fait sentir. Il y a donc naturellement une hausse des prix, même si tous les fruits produits en France ne sont pas concernés. Par exemple, le prix des pommes reste stable.

Le JT

Les autres sujets du JT