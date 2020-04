Confinement : les mesures se durcissent pour le week-end pascal

Dans le Calvados, des mesures encore plus strictes pour faire ses courses ont été mises en place et des gendarmes sont présents pour contrôler leur respect. La préfecture a pris un nouvel arrêté mercredi 8 avril : elle exige un écart plus important entre les gens et moins de monde aux caisses. Pour les petits commerces, interdiction d'accueillir plus de dix clients en même temps. À la veille du week-end pascal, les autorités veulent éviter les regroupements dans les magasins d'alimentation.

Tous les commerces fermés dans les Antilles les 12 et 13 avril

En Alsace, la préfecture du Bas-Rhin a également pris de nouvelles dispositions pour renforcer le confinement et limiter les trajets. Le vendredi 10 avril, dans le Haut-Rhin, une autre mesure préfectorale entrera en vigueur : seuls les achats à moins de 10 kilomètres de son domicile seront autorisés. Là encore, le but est d'éviter le relâchement. Idem dans les Antilles : en Guadeloupe et en Martinique, les déplacements seront interdits dimanche 12 avril et lundi 13 avril. Tous les commerces seront fermés, sauf les pharmacies.

