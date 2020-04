Confinement : les gendarmes de l'Île-de-Ré empêchent un homme de voir son père une dernière fois avant sa mort, il le signale à l'IGGN

Invoquant le respect des règles du confinement, des gendarmes de l'Île-de-Ré ont empêché un habitant du Loir-et-Cher de venir voir son père afin de lui dire au revoir car il souffrait d'un cancer généralisé, rapporte France Bleu Touraine.

Au début du mois d'avril, Patrice Dupas a tenu à voir une dernière fois son père de 82 ans souffrant d'un cancer généralisé et a voulu se rendre sur l'Île-de-Ré avec une attestation de dérogation pour motif familial impérieux, relate France Bleu Touraine mercredi 15 avril. Avant de partir, cet habitant du Loir-et-Cher a contacté les gendarmes de son département qui lui ont assuré que c'était bien un motif de dérogation et qu'il n'y avait aucun problème.

L'homme a pu passer un premier contrôle de gendarmes en Charente-Maritime sans encombre, mais alors qu'il venait de franchir le pont conduisant sur l'île, il a finalement été obligé de faire demi-tour et été verbalisé par un gendarme inflexible qui a considéré qu'il s'agissait d'une violation des règles du confinement liées à l'épidémie de coronavirus. Le gendarme n'a pas voulu comprendre les raisons invoquées par cet homme ni par le médecin de famille au téléphone.

L'octogénaire est finalement mort trois jours plus tard à son domicile et Patrice Dupas n'a pu revenir sur l'Île-de-Ré que pour assister à ses obsèques. Il compte contester son amende, a saisi le procureur de la République de La Rochelle et a fait un signalement auprès de l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN).