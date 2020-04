Confinement : les campings sont vides

Aucun touriste à l'horizon, pas même de campeurs un peu baroudeurs. Lundi 13 avril, une fois n'est pas coutume la fin du week-end de Pâques, qui marque habituellement le début de la saison, est synonyme de camping vide partout en France. Au 28e jour de confinement, les vacanciers, qu'ils soient français ou étrangers, sont absents, interdits par leur gouvernement respectif de quitter leur logement pour lutter contre la diffusion du coronavirus Covid-19.

"Il est impossible de rembourser"

"Les gens ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas venir. Ils ont été assez compréhensifs. On leur fait des avoirs, on repousse les séjours mais on ne sait pas quand on va repousser les séjours, parce qu'il est impossible de rembourser les acomptes", explique Barbara Macra, propriétaire d'un centre de vacances dans les Ardennes. Généralement le mois d'avril est l'un de ses meilleurs, alors le manque à gagner est pour elle immense.





