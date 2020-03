Confinement : les animaux ont quartier libre

Sur le bitume, ils règnent désormais en maîtres : des animaux sauvages pour qui le confinement des hommes signifie quartier libre. À Paris, il n'est plus rare de voir des canards fouler le pavé... ou le périphérique. Une famille nombreuse a même été escortée par les policiers. Partout dans les villes, la faune refait surface. Des sangliers dans les rues de Barcelone (Espagne), un puma égaré dans dans un lotissement au Chili ou encore un mammifère tacheté du nom de civette repéré en train de franchir un passage piéton en Inde.

"Quelque chose de très positif pour la nature"

"Il n'y a plus de personnes qui se déplacent dans les milieux naturels donc les animaux vont pouvoir exprimer librement leurs envies de déplacements et leurs actions. Et ça, c'est quelque chose qui est très positif pour la nature", détaille Rémi Luglia, de la Société nationale de la protection de la nature (SNPN).

