Confinement : les achats d'œufs en hausse

Dans les supermarchés, il y a des rayons plus vides que d'autres depuis le début du confinement le 16 mars. C'est le cas, notamment, des étales où sont disposées les boîtes d'œufs. La semaine passée, leur consommation a été en hausse de 25%. Les professionnels se veulent tout de même rassurants et il ne devrait pas y avoir de pénuries. "On a eu aussi plus d'œufs parce qu'on a arrêté de livrer tout ce qui était restaurations hors foyers. Les écoles et les cantines scolaires, tout ça, c'est fermé. Cela nous a permis de mettre plus d'œufs vers la grande distribution", explique le directeur d'une usine des Hauts-de-France.

40 millions d'œufs produits chaque jour en France

Le principal enjeu de la filière est la question de la livraison et de l'acheminement des boîtes jusque dans les rayons des supermarchés. Reste qu'avec 40 millions d'œufs produits chaque jour sur l'ensemble du territoire, les professionnels de l’œuf estiment qu'une fois adaptée à la crise sanitaire, l'industrie continuera à très bien fonctionner.





