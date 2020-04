Confinement : le budget de certains Français fait grise mine

Depuis le début du confinement, lié à l’épidémie de Covid-19, quel est l’impact sur le budget des Français ? Sophie et Patrice Binetruy sont coiffeurs à Besançon, dans le Doubs. Leur salon est fermé depuis cinq semaines, alors à deux, ils perdent environ 700 € de salaire par mois. "Pour les deux, ça va faire du 1 000 € au lieu de 2 700 €", précise le coiffeur.

Un bilan négatif malgré quelques économies

S’il y a moins de salaire qui rentre dans le ménage, il y a cependant plus de dépenses à la maison, "environ 100 € de plus par semaine" pour les courses, explique son épouse. La raison est simple : il y a plus de repas à préparer, mais aussi un enfant de plus à nourrir. Océane, l’aînée, est de retour à la maison. Malgré quelques économies sur l’essence et les sorties, le bilan est négatif, moins 830 € par mois. La famille ne pourra pas partir en vacances cet été.





