Confinement : la solidarité s’organise entre voisins

Comme chaque matin, Nesrine fait sa petite tournée pour savoir ce dont ont besoin ses voisins. En tout, cette voisine solidaire habitant Valenciennes (Nord) gère les courses de sept personnes pendant la période de confinement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Pharmacie, supermarché, boulangerie et même tabac… Elle s’occupe de tout pour qu’ils n’aient pas à sortir. Elle fait aussi les commissions de deux infirmières qui n’ont plus le temps de s’en charger, tout en respectant scrupuleusement les mesures d’hygiène et les mesures barrières, pour le plus grand soulagement de ses voisins.

Soutenir le commerce local tout en respectant les consignes

Autre quartier, autre solidarité. Dans un secteur pavillonnaire de Valenciennes, Betty a eu l’idée de lancer une page Facebook pour aider le commerce local à s’en sortir et le voisinage à ne pas sortir. Une boucherie, une boulangerie et une supérette jouent le jeu. Ici, le gérant prépare les commandes et passe les déposer le soir en revenant à son domicile. Une cinquantaine de voisins se sont déjà montrés intéressés, sans compter ceux qui n’ont pas internet, mais passent aussi commande. Une belle chaîne de solidarité entre confinés.

