Confinement : "Je ne cesse de penser à ces gens qui se battent comme des fous", témoigne l'actrice Ariane Ascaride

Le confinement, mis en place le 16 mars pour lutter contre le coronavirus Covid-19, en est à son treizième jour dimanche 29 mars. Pour le monde des artistes, la fermeture des lieux culturels a signé la fin du travail. "Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va moins bien. J'ai des amis qui sont malades donc c'est un vrai souci", explique l'actrice Ariane Ascaride en direct.

Ne pas oublier les soignants à la fin de la crise

"Je ne cesse de penser à ces gens qui sont malades et à ces gens qui se battent comme des fous pour les soigner. J'aimerais dire que quand on sortira de tout ça, qu'on n'oublie pas, que l'on fasse de grandes grandes grandes manifestations de soutien pour ces gens qui pendant longtemps ont essayé de se faire entendre et n'ont pas pu se faire entendre. C'est vraiment un souci", poursuit la comédienne qui a reçu le César de la meilleure actrice en 1998.

