Confinement : il réalise un triathlon à domicile

8h33 plus tard, Jan Frodeno passe enfin la ligne d'arrivée. Pourtant, pendant tout ce temps-là le triple champion du monde de triathlon n'a pas quitté son appartement. Lui aussi confiné, il s'est lancé le drôle de défi de compléter cette épreuve sportive malgré tout. "C'est une période un peu folle, et c'est comme ça aussi que naissent les idées folles", a-t-il déclaré à la fin de sa course.

Plus de 200 000 euros récoltés

Toute la journée en direct sur les réseaux sociaux, Jan Frodeno a commencé tôt le matin, samedi 11 avril, par 3km 800 dans sa piscine à 9°C. Une fois la distance nagée en une petite heure, il a englouti 180 km de vélos avant de terminer par 42 km de course. A l'arrivée, il dit avoir récolté plus de 200 000 euros de dons, en grande partie en faveur des hôpitaux de sa région, lui qui vit en Espagne, l'un des pays les plus durement touchés par l'épidémie de coronavirus Covid-19.