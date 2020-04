Confinement : deux rorquals aperçus près des côtes à Marseille

C'est le plus gros cétacé au monde après la baleine bleue. Mercredi 8 avril, deux rorquals communs nageaient tranquillement dans le parc des Calanques à Marseille (Bouches-du-Rhône). L'espèce est commune en Méditerranée, mais, si proche, l'image est rare. "Ce qui est exceptionnel, c'est de les voir si près des côtes de l'agglomération marseillaise et de façon aussi visible", estime Didier Réault, président du parc national des Calanques.



Un regard sur l'environnement nécessaire

Beaucoup moins de bateaux, plus de touristes ; on a envie de se dire que l'un des effets du confinement est que les animaux respirent. "Quand le confinement sera fini, comment va-t-on repartir ? Il faut absolument que l'on ait, en parallèle des inquiétudes sanitaires et économiques, un regard sur l'environnement", alerte Jacques Debeaud, vice-président de France nature environnement. Difficile de dire si la nature reprend vraiment ses droits ou si nous prenons d'avantage le temps de l'observer.