Confinement des enfants : remplacer les écrans par des histoires

Comment éviter que les enfants passent trop de temps devant un écran pendant la période de confinement, qui en est à son 40e jour samedi 25 avril ? "Vous pouvez à la place proposer à vos enfants d'écouter des histoires. La radio France Inter propose des podcasts pour les 5/7 ans. Une histoire et Oli, voilà le titre. Des récits racontés par des auteurs ou des comédiens", explique le journaliste Nicolas Lemarignier, sur le plateau du 13 Heures.

Des jeux de société à imprimer

Autre initiative, des éditeurs de jeux de société proposent d'imprimer certains de leurs jeux. "Par exemple Asmodée propose 13 jeux, des versions gratuites de ses best-sellers comme par exemple le Time's Up et puis aussi des jeux de cartes de combat. Et puis si vous n'avez plus beaucoup d'encre dans l'imprimante, vous pouvez aussi les écrire", poursuit le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT