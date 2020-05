"Confinement de justesse", "Les 2 confinées", ces sketches sur YouTube qui nous font rire ou sourire

Peut-on rire encore du confinement ? Oui, si l'on en croit la pléthore de créations humoristiques qui fleurissent chaque jour sur les plateformes de vidéos. Exemple avec ces comiques normands que l'on peut retrouver sur YouTube.

Dans ce contexte quelque peu anxiogène, l'humour et la création nous ont bien souvent permis d'oublier un certain virus au matricule 19. On ne compte plus aujourd'hui le nombre d'artistes qui nous ont apporté un peu de poésie et de légèreté alors que le confinement était de mise sur tout le territoire. La Normandie aussi nous offre de belles trouvailles avec les comédiens Hervé Goubert, Christiane BOPP et Maud Geandel.

Jacques de Valambris : huissier de justesse

Parmi ces drôles de personnages excentriques, il y a Jacques de Valambris, un sacré bonhomme qui aurait croisé Jacques Tati, sur route de Charlie Chaplin tout en conversant avec Buster Keaton. Dans ses petites aventures, il nous raconte comment il aborde son Confinement de justesse. Tout droit sorti de l'esprit du comédien Hervé Goubert , Jacques de Valambris exécute sur des musiques originales des petites séquences plutôt absurdes. "Même si l'on est confiné on a besoin d'oxygène au niveau de notre tête, au niveau de nos humeurs et de ce qui fait notre raison de vivre. On ne peut pas être tout le temps dans l'attente d'une échéance, on doit continuer d'espérer et espérer avec humour, il n'y a rien de mieux", explique l'auteur rouennais. Hervé Goubert

Les 2 confinées : mère et fille dans le même bateau

Christiane BOPP et Maud Geandel, sont respectivement mère et fille. La première est une habituée des plateaux de cinéma et de télé et la seconde est en étude théâtrale au Cours Florent, à Paris. Autant dire que pour les deux comédiennes, cette période hors norme est une excellente source d'inspiration. "Les gens nous disaient 'oh ça fait du bien de rire un peu car avec tout ce qu'on entend on est très angoissé'", rapporte Christiane BOOP.

Les 2 confinées cartonnent sur leur chaîne YouTube, avec plus de 10 000 vues en un mois, à raison de trois saynètes par semaine, pas le temps de s'ennuyer. C'est dans le Calvados qu'elles tournent toutes les séquences avec les moyens du bord.

Leurs sketches narrent les petits tracas du confinement avec humour. Comme la terrible épreuve du manque de coiffeur. Les 2 confinées

Après le 11 mai, Maud et Christiane comptent poursuivre leurs réalisations, le déconfinement est aussi une occasion de rire.