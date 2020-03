Confinement : comment gérer la garde alternée ?

Maité Tempez, jeune divorcée de 29 ans, vit près de Narbonne (Aude) avec ses deux filles. Son ex mari habite à Arras (Pas-de-Calais) à 900 km. En avril Théa 8 ans et Anna 6 ans devaient prendre le train et rejoindre leur père pour deux semaines de vacances. "Finalement, avec leur papa on a pris la décision d’annuler ces vacances, de les reporter et de les ajouter aux vacances d’été. Ce qui fait que mes enfants iraient un mois et demi chez leur papa au lieu d’un mois", explique Maité.

Modifier l’alternance de la garde des enfants

Il y a une bonne entente entre les parents, mais pour les enfants la déception est grande. "Je suis super déçue, car je voulais revoir mon père", confie Théa. En cette période particulière de confinement, bon nombre de parents divorcés sont obligés de modifier l’alternance de la garde des enfants. L’ingrédient indispensable : le bon vouloir des deux parents.

