Confinement : ces Français qui continuent de faire tourner le pays

Le confinement instaurée en France depuis plusieurs semaines n’empêche pas certains Français de faire leur travail. Ce facteur dans le nord de Toulouse (Haute-Garonne) continue de faire sa tournée en s’assurant de garder contact avec la population. Ne pouvant pas être en contact physique avec les habitants, il n’hésite pas à en appeler certains à l’interphone pour prendre des nouvelles. Une fois de retour au centre de tri, il désinfecte copieusement le lieu pour éviter toute contamination du courrier.

Des nouveaux moyens de s’alimenter

Florence Bernard continue, elle, d’aller pêcher en mer. "On fait des toutes petites marées. On fonctionne en priorité avec les acteurs locaux et ensuite on en distribue aussi en livraison à domicile et aux particuliers", explique-t-elle. Une manière pour certains d’adopter un nouveau mode d’alimentation. "J’en ai marre d’aller acheter en grande surface et le fait d’acheter des produits beaucoup plus frais, c’est un meilleur rapport qualité-prix à être livré chez soi", confie un client.





