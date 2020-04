Confinement : calme plat sous le soleil de Saint-Tropez

La ville de Saint-Tropez (Var) est quasiment déserte, mardi 7 avril. C'est normalement à cette époque que le village sort de son sommeil hivernal. Mais, avec le confinement de la population lié au Covid-19, la vie est au ralenti. Les rues sont quasiment vides. Sur le port, seuls quelques ouvriers sur les bateaux brisent le silence.

Le temps paraît suspendu

"C'est angoissant. C'est désert, mais il faut s'y faire, c'est comme ça", explique une habitante. "Ça fait mal au cœur surtout quand on est commerçant, mais on est confiné comme tout le monde. Il faut être patient et rester chez soi, c'est la seule chose à faire", précise un autre habitant du village. Pour les quelques privilégiés qui peuvent se promener sous le soleil de Saint-Tropez, le calme et la lumière leur offrent un moment unique. Le temps paraît suspendu. Le seul bruit entendu est le bruit des vagues.

