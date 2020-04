Confinement : +89% pour le panier moyen de courses en France

Nous achetons beaucoup plus de courses durant le confinement contre le coronavirus Covid-19. En effet, le panier moyen de courses en hyper et supermarché a bondi de 89% la semaine du 30 mars au 5 avril. Mais pourquoi donc ? Pour certains clients à Marseille (Bouches-du-Rhône), le confinement fait exploser le budget : "J’ai acheté des trucs à grignoter, des choses que je ne faisais pas avant le confinement", explique une cliente. Les Français se rendent moins souvent dans les grandes surfaces, mais font le plein lorsqu’ils font leurs courses.

Davantage de repas à la maison

Et avec le confinement, tous les repas se font à la maison. En effet, plus question d’aller au restaurant ou de manger au travail ou à la cantine. Sans oublier les goûters des enfants, confinés également. Mis à part certains fruits et légumes, les prix sont plutôt à la baisse par rapport à la semaine dernière. Certaines enseignes se sont engagées à ne pas augmenter leurs prix jusqu’à la fin du confinement.

Le JT

Les autres sujets du JT