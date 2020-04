Commerces : tous ouverts, masques facultatifs

Ouvrir devient une urgence pour les commerçants, après six semaines de confinement, leur trésorerie sont vides. "Dans cinq jours, il va falloir payer les salariés sans chiffres d’affaire", commente Yvan Nicollet, commerçant lyonnais. "Ça va être compliqué".

"On va devoir réguler la clientèle à l'extérieur du magasin"

Les commerçants le savent : ils auront la responsabilité de faire respecter les distances dans leur boutique, pour la sécurité des salariés et des clients. "On a un petit magasin donc une dizaine de clients et on est déjà trop proches", déplore Delphine Brégu, qui tient une boutique à Lyon. "On va devoir réguler la clientèle à l'extérieur du magasin : un de nous sera à l'entrée pour filtrer les clients", détaille la gérante. D’autres professionnels prévoient de refuser l’entrée dans leur magasin si le client n’est pas muni d’un masque.

