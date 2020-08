Commerces : des villes remboursent les achats des clients

120 000 euros ont été redistribués aux Narbonnais depuis le début de l’opération il y a trois semaines. Pour faire face à la crise engendrée par le Covid-19, Narbonne (Aude) rembourse 30% des achats des clients pour les pousser à consommer. 400 000 euros ont été mis à disposition par la mairie. Une cliente, de passage à Narbonne, s’offre une paire de chaussures et 15 euros lui seront par exemple remboursés.



Incitation à la consommation

"Essayer de faire vivre les petits magasins plutôt que les grandes chaînes, c’est toujours intéressant pour moi", s’écrit la jeune femme, enthousiaste. Mais d’autres systèmes existent également, comme le note la journaliste Justine Weyl. À Mulhouse (Haut-Rhin), on peut commander un chèque du montant de son choix et se voir rembourser 10% . L’enveloppe allouée par la mairie et une banque associée s’élève à 162 500 euros.

